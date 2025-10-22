edición general
Sánchez apoya a Díaz y replica a Feijóo: "Usted es un campeón en lapsus"

El tradicional cara a cara de la sesión de control al Gobierno ha estado marcado por el lapsus que tuvo este martes la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz al hablar de corrupción

Deckardio
Pues estamos bien, porque "1984" no se "escribió en 1949". Es el año de publicación, pero la versión definitiva estaba acabada un año antes (la pista se la podía dar que 1984 es 1948 cambiando los dos últimos dígitos:

en.wikipedia.org/wiki/Nineteen_Eighty-Four

Con tanto "zasca" no le da tiempo a, entre otras cosas, ponerse con la derogación de la Ley mordaza, la legalización de la marihuana, la prohibición de la tortura conocida como tauromaquia y a reconocer el estado Saharaui. Y sí, Feijoo no es que sea tampoco un político brillante, ni el PP recomendable, pero el único que saca rédito de estos espectáculos es VOX.
0 K 19
Harkon
Rajoy lo supera, lo de los lapsus y los Gallegos es para que se lo hagan mirar xD
0 K 18
tromperri
Que en el PP que han y tenido a Rajoy, A Feijoo y al que votó al revés en la reforma laboral se rían de un lapsus es para flipar :-)
1 K 16
tdgwho
y tu mas!!
0 K 10
Kmisetas
Sí, claro, otro teatrillo en el Congreso: Sánchez riéndose del “lapsus” de Yolanda mientras su Gobierno tropieza a diario con sobres, maletines y másteres imaginarios. Lo de Feijóo será un lapsus, pero lo de la PSOE es un trastorno persistente de corrupción crónica con superioridad moral aguda.
0 K 6

