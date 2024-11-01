Sánchez afirma que España ha "triplicado" su inversión en Defensa y dice que estaría "encantado" de explicárselo a Trump

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que España ha "triplicado" su inversión en Defensa y ha señalado que estaría "encantado" de explicarle esas cifras al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (...) "¿Cuándo he tenido yo algún problema? Al contrario, siempre encantados". Así, ha reivindicado que, al igual que España "fortalece y contribuye" a la defensa y seguridad "colectiva", "no va a renunciar a fortalecer" otras cuestiones como la sanidad pública o la educación pública. "Eso también es seguridad", ha remarcado.