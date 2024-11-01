edición general
5 meneos
11 clics
Sánchez afirma que España ha "triplicado" su inversión en Defensa y dice que estaría "encantado" de explicárselo a Trump

Sánchez afirma que España ha "triplicado" su inversión en Defensa y dice que estaría "encantado" de explicárselo a Trump

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que España ha "triplicado" su inversión en Defensa y ha señalado que estaría "encantado" de explicarle esas cifras al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (...) "¿Cuándo he tenido yo algún problema? Al contrario, siempre encantados". Así, ha reivindicado que, al igual que España "fortalece y contribuye" a la defensa y seguridad "colectiva", "no va a renunciar a fortalecer" otras cuestiones como la sanidad pública o la educación pública. "Eso también es seguridad", ha remarcado.

| etiquetas: sánchez , españa , triplicado , inversión , defensa , explicar , trump
4 1 0 K 61 politica
4 comentarios
4 1 0 K 61 politica
#4 mam23
Yo alucino con ese discurso, nos invaden con bases militares pero nos lo venden que es por nuestra proteccion.
1 K 21
#1 Emotivo
Le compran armamento y sigue jodiendo.
Lo que quiere es romper Europa.
1 K 19
#3 veratus_62d669b4227f8
#1 No te quepa duda que su objetivo es la Europa que una vez soñamos y de la que aun conservamos una parte, y lo están consiguiendo con la inestimable ayuda las derechas y ultraderechas que nos gobiernan, que tampoco creyeron nunca demasiado en eso de la cesión de soberanía en pro de algo mas grande
1 K 16
Febrero2034 #2 Febrero2034
¿Con que presupuestos se ha hecho ese "triplicado" ?
0 K 7

menéame