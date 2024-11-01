edición general
Samurai Pizza Cats vs Kyatto Ninden Teyande: Cuando el doblaje hizo otra serie

Como cambio la serie desde la version original en Japón a la versión internacional. Explicación y comparación de las 2 versiones.

1 comentarios
#1 NanakiXIII
Pues como Chicho terremoto en España, que de traducción en traducción el sentido se fue a la mierda y dijeron un "a tomar por culo todo!" y se inventaron todos los diálogos. Así salió aquel serión.
