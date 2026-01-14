edición general
Salvaje violencia machista en Cartagena: un maltratador dio varias palizas a su novia, le puso una pistola en la frente y la apuñaló en la cara

El hombre, con antecedentes, reconoce que la persiguió al grito de 'te voy a matar' con un destornillador que clavó en la puerta del baño en el que la mujer se refugió.

kastanedowski #1 kastanedowski
Los apuñalamientos son de culturas " Muy especificas" que no se pueden mencionar como si fuera Tabú

Por que no hablar del perfil social del sicopata?
El_empecinado #3 El_empecinado
#1 Más que los apuñalamientos y diría lo de que el familiar le abriese la puerta y lo dejase pasar. Eso de "no meterse en los asuntos de la pareja" también es bastante específico. Al menos para los familiares de tercer grado. Si son los padres o los hermanos ya es otra cosa.
makinavaja #4 makinavaja
#2 Como dice #1... son de culturas " Muy especificas"
#2 vantablack
Disparos al aire, un cuchillo debajo del asiento del coche "por si acaso", y la mujer se refugia en casa y un familiar le abre la puerta al maltratador que venia al grito de "te voy a matar"... todo normal. Joder como están las cabezas.
