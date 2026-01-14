·
Salvaje violencia machista en Cartagena: un maltratador dio varias palizas a su novia, le puso una pistola en la frente y la apuñaló en la cara
El hombre, con antecedentes, reconoce que la persiguió al grito de 'te voy a matar' con un destornillador que clavó en la puerta del baño en el que la mujer se refugió.
|
etiquetas
:
violencia machista
,
cartagena
,
destornillador
,
pistola
actualidad
4 comentarios
relacionadas
#1
kastanedowski
Los apuñalamientos son de culturas " Muy especificas" que no se pueden mencionar como si fuera Tabú
Por que no hablar del perfil social del sicopata?
3
K
39
#3
El_empecinado
#1
Más que los apuñalamientos y diría lo de que el familiar le abriese la puerta y lo dejase pasar. Eso de "no meterse en los asuntos de la pareja" también es bastante específico. Al menos para los familiares de tercer grado. Si son los padres o los hermanos ya es otra cosa.
1
K
17
#4
makinavaja
#2
Como dice
#1
... son de culturas " Muy especificas"
0
K
12
#2
vantablack
Disparos al aire, un cuchillo debajo del asiento del coche "por si acaso", y la mujer se refugia en casa y un familiar le abre la puerta al maltratador que venia al grito de "te voy a matar"... todo normal. Joder como están las cabezas.
2
K
25
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
Por que no hablar del perfil social del sicopata?