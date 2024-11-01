Salvador Calvo: «Hay que probar cosas nuevas, arriesgar, aunque no sea un éxito»

Tras años sumergido en la densidad del drama social, Salvador Calvo estrenó en Disney+ «Si es martes, es asesinato», una propuesta que no solo dialoga con el misterio clásico de Agatha Christie, sino que coquetea con la estética de cómic y la ironía moderna. Calvo reflexiona sobre el reto de dirigir la comedia desde el rigor visual y esa necesidad vital de abandonar la zona de confort para seguir aprendiendo en una industria que rara vez permite el error.