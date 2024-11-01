edición general
8 meneos
19 clics
Salud investiga un brote de sarampión en Alcantarilla tras detectarse tres casos

Salud investiga un brote de sarampión en Alcantarilla tras detectarse tres casos

Los afectados son dos adultos y un bebé de once meses que aún no había recibido la vacuna. La incidencia de la enfermedad está aumentando en España desde 2024

| etiquetas: sarampión , alcantarilla , murcia , brote
6 2 0 K 90 actualidad
7 comentarios
6 2 0 K 90 actualidad
#6 concentrado
Los virus no entienden de fronteras ni de gilipollas. O te inmunizas o te joden, no hay otra.
2 K 35
#5 poxemita
El tema puede ser por adultos antivacunas o adultos que no se han vacunado porque de donde vienen no tienen costumbre/medios.

Los primeros tienen mala solución, los segundos deberían vacunarse si ya están aquí y han tenido un hijo (con seguimiento médico del embarazo y tal).
1 K 22
D303 #1 D303
Las vacunas matan. Dicen los que están vivos por las vacunas.
1 K 22
reivaj01 #3 reivaj01
#1 Los familiares de los muertos por no llevarlas, también.
0 K 11
#4 vGeeSiz
Que habrá podido pasar para que el sarampión llegara a esa localidad?
1 K 13
#7 fremen11
Pero luego hay idiotas pidiendo salirse de la OMS.......
0 K 10
correcorrecorre #2 correcorrecorre
Joder, pobre bebé, se ponen a los 12 meses, a tomar por culo inmunidad de grupo por 2 subnormales.
0 K 9

menéame