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Salud investiga un brote de sarampión en Alcantarilla tras detectarse tres casos
Los afectados son dos adultos y un bebé de once meses que aún no había recibido la vacuna. La incidencia de la enfermedad está aumentando en España desde 2024
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:
sarampión
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alcantarilla
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murcia
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#6
concentrado
Los virus no entienden de fronteras ni de gilipollas. O te inmunizas o te joden, no hay otra.
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#5
poxemita
El tema puede ser por adultos antivacunas o adultos que no se han vacunado porque de donde vienen no tienen costumbre/medios.
Los primeros tienen mala solución, los segundos deberían vacunarse si ya están aquí y han tenido un hijo (con seguimiento médico del embarazo y tal).
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#1
D303
Las vacunas matan. Dicen los que están vivos por las vacunas.
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#3
reivaj01
#1
Los familiares de los muertos por no llevarlas, también.
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#4
vGeeSiz
Que habrá podido pasar para que el sarampión llegara a esa localidad?
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#7
fremen11
Pero luego hay idiotas pidiendo salirse de la OMS.......
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#2
correcorrecorre
Joder, pobre bebé, se ponen a los 12 meses, a tomar por culo inmunidad de grupo por 2 subnormales.
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Los primeros tienen mala solución, los segundos deberían vacunarse si ya están aquí y han tenido un hijo (con seguimiento médico del embarazo y tal).