Salomé Pradas asegura en Salvados que "no" notó preocupado a Mazón cuando le informó de las "dificultades" en Utiel el día de la DANA

"Recibo la llamada del president [Mazón] y yo ahí le informo de la dificultad de poder a acceder a Utiel y Requena. Incluso ya se empezaba a hablar de desembalses de Forata". Entonces, Gonzo le pregunta si conocía donde estaba el president en ese momento, ante la respuesta negativa de la exconsellera. El presentador le pregunta a Pradas si notó preocupado a Carlos Mazón aquel día. "No" dice de manera contundente y demoledora mientras se encoge de hombros.