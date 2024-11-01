edición general
Salomé Pradas asegura en Salvados que "no" notó preocupado a Mazón cuando le informó de las "dificultades" en Utiel el día de la DANA

"Recibo la llamada del president [Mazón] y yo ahí le informo de la dificultad de poder a acceder a Utiel y Requena. Incluso ya se empezaba a hablar de desembalses de Forata". Entonces, Gonzo le pregunta si conocía donde estaba el president en ese momento, ante la respuesta negativa de la exconsellera. El presentador le pregunta a Pradas si notó preocupado a Carlos Mazón aquel día. "No" dice de manera contundente y demoledora mientras se encoge de hombros.

Ese personaje que ha mentido a un juez no es de creer nada de lo que diga.
Mazón estaba a otros asuntos... :-/
#1 Esto de Mazón es incomprensible para cualquiera con un cerebro funcional. Ya no es que el tío fuera un baboso, o un jeta, o un psicópata. Es que sólo por un mínimo de inteligencia que tenga uno, si ves que viene un problema tan enorme, haces algo y no te quedas haciendo sobremesa tan tranquilo.

Si yo hubiera hecho eso y tuviera la sospecha de que una sola persona ha muerto por mi inacción, me sentiría abrumado por la culpa, me habría metido bajo tierra o me habría pegado un tiro. Pero es…   » ver todo el comentario
