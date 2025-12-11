Salmón: Pablo Caballero: «Para mantener la población se necesitan al menos 350 hembras y ahora hay como mucho 50 machos y hembras»

Probablemente no haya nadie en Galicia que sepa más del salmón que Pablo Caballero. No lo dice él. Lo dice cualquier persona a la que se le pide el nombre de un experto para hablar del salmón del Ulla. Veterinario de profesión, se doctoró con una tesis sobre el reo y lleva 38 años pendiente de la delicada situación de de las especies migratorias en los ríos gallegos. En la actualidad es jefe de la sección de Biodiversidad del Servicio de Patrimonio Natural de Pontevedra.