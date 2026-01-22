edición general
Por qué salen los tractores a la calle en València: "Políticas absurdas que aumentan la dependencia alimentaria del exterior"

El sector agrario, ganadero y pesquero afronta problemas como los recortes en la PAC, el acuerdo UE-Mercosur y la falta de relevo generacional

NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Trump dice que el libre mercado es el mal, el CEO de blackrock dice que el capitalismo ha de evolucionar

Pero el PP y el PSOE que apoyan esto en redes dicen "Los mercados son lo que son y no se le pueden poner puertas al campo." x.com/JorgeyRosaOller/status/2015050538220482719

Es decir que para los más capitalistas, Trump, el CEO de black rock capitalismo y libremercado no, pero para joder a nuestros agricultores entonces sí

Esto es lo que pasa cuando estás vendido a las políticas de los guiris
2 K 34
#5 bestiapeluda *
#2 Vendidos a los guiris y al capital en general, incluidos los grandes empresarios. El acuerdo ese Merdosur es una cagada que nos va a someter a comer tóxicos que aquí están prohibidos, y van a acabar con una parte importante del sector primario, haciéndonos más pobres y más dependientes. Llevaban décadas intentándolo y ahora lo han colado.

No sé quién coño se beneficia de esto, pero para la soberanía española es una cagada
1 K 13
NPCMeneaMePersigue #12 NPCMeneaMePersigue
#5 El capital general, Trump, el CEO de blackrock dicen que no, entonces ellos no pero nosotros sí, para subyugarnos
0 K 18
zaq #9 zaq *
#6 «Así votó ayer la Eurocámara» www.agrodigital.com/2026/01/22/revision-tjue-acuerdo-ue-mercosur/

Aclaración: votos a favor o en contra de paralizar el acuerdo sometiéndolo a examen del tribunal de justicia de la UE.

cc #2 #4  media
2 K 34
#11 bestiapeluda *
#9 con el PPSOE al mando poco podemos hacer, está claro. Gracias por la explicación.
0 K 6
zaq #13 zaq
#11 Dependen de sus respectivos pactos, no gozan de mayoría absoluta. Tu voto minoritario puede ser llave: depende del peso dentro de esas fuerzas de coalición.
0 K 10
#14 bestiapeluda
#13 Por eso la perspectiva es nefasta. ¿Qué pasa si el 80% del voto se lo llevan 2 partidos que están a sueldo de los mismos intereses?
0 K 6
zaq #15 zaq
#14 Que su socio de coalición fuerze la posición del mayoritario en algunos puntos, si los votantes de ese socio minoritario son conscientes de su fuerza y posición llave y de la justicia de sus argumentos.
0 K 10
#4 Feliberto
Disfruten lo votado
0 K 11
#6 bestiapeluda
#4 ¿A quién había que votar para que Europa no aprobara ese acuerdo de mierda?
0 K 6
josde #8 josde
#4 Sobre todo los del campo que votan siempre a los mismos
0 K 10
#3 amusgada
pero si el mercosur ya estaría, ya lo quitaron. mira que les avismos cuando el TTIP y otras tantas y se la sudó...

creo que toavía tengo migraña de la tractorada con pitidos de va 2 viernes :-| Será que no les contamos que menos quejase pol llobu y más fijase como la UE se zumba este año en la PAC los criterios sociodemográficos a la hroa de repartir pasta... ahora lloros de ganadero uuuuuuu xD
0 K 8
#10 mariopg *
MonoMico #1 MonoMico
0 K 7
MonoMico #1 MonoMico
Apoyo máximo al sector SIEMPRE!
0 K 6
josde #7 josde
#1 Siempre que sea justo, ahora se están pegando un tiro en el pie esos subvencionados a tope.
0 K 10

