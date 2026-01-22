·
10
meneos
16
clics
Por qué salen los tractores a la calle en València: "Políticas absurdas que aumentan la dependencia alimentaria del exterior"
El sector agrario, ganadero y pesquero afronta problemas como los recortes en la PAC, el acuerdo UE-Mercosur y la falta de relevo generacional
|
etiquetas:
:
protesta
,
valencia
,
agricultores
8
2
0
K
90
politica
15 comentarios
8
2
0
K
90
politica
#2
NPCMeneaMePersigue
Trump dice que el libre mercado es el mal, el CEO de blackrock dice que el capitalismo ha de evolucionar
Pero el PP y el PSOE que apoyan esto en redes dicen "Los mercados son lo que son y no se le pueden poner puertas al campo."
x.com/JorgeyRosaOller/status/2015050538220482719
Es decir que para los más capitalistas, Trump, el CEO de black rock capitalismo y libremercado no, pero para joder a nuestros agricultores entonces sí
Esto es lo que pasa cuando estás vendido a las políticas de los guiris
2
K
34
#5
bestiapeluda
*
#2
Vendidos a los guiris y al capital en general, incluidos los grandes empresarios. El acuerdo ese Merdosur es una cagada que nos va a someter a comer tóxicos que aquí están prohibidos, y van a acabar con una parte importante del sector primario, haciéndonos más pobres y más dependientes. Llevaban décadas intentándolo y ahora lo han colado.
No sé quién coño se beneficia de esto, pero para la soberanía española es una cagada
1
K
13
#12
NPCMeneaMePersigue
#5
El capital general, Trump, el CEO de blackrock dicen que no, entonces ellos no pero nosotros sí, para subyugarnos
0
K
18
#9
zaq
*
#6
«Así votó ayer la Eurocámara»
www.agrodigital.com/2026/01/22/revision-tjue-acuerdo-ue-mercosur/
Aclaración: votos a favor o en contra de paralizar el acuerdo sometiéndolo a examen del tribunal de justicia de la UE.
cc
#2
#4
2
K
34
#11
bestiapeluda
*
#9
con el PPSOE al mando poco podemos hacer, está claro. Gracias por la explicación.
0
K
6
#13
zaq
#11
Dependen de sus respectivos pactos, no gozan de mayoría absoluta. Tu voto minoritario puede ser llave: depende del peso dentro de esas fuerzas de coalición.
0
K
10
#14
bestiapeluda
#13
Por eso la perspectiva es nefasta. ¿Qué pasa si el 80% del voto se lo llevan 2 partidos que están a sueldo de los mismos intereses?
0
K
6
#15
zaq
#14
Que su socio de coalición fuerze la posición del mayoritario en algunos puntos, si los votantes de ese socio minoritario son conscientes de su fuerza y posición llave y de la justicia de sus argumentos.
0
K
10
#4
Feliberto
Disfruten lo votado
0
K
11
#6
bestiapeluda
#4
¿A quién había que votar para que Europa no aprobara ese acuerdo de mierda?
0
K
6
#8
josde
#4
Sobre todo los del campo que votan siempre a los mismos
0
K
10
#3
amusgada
pero si el mercosur ya estaría, ya lo quitaron. mira que les avismos cuando el TTIP y otras tantas y se la sudó...
creo que toavía tengo migraña de la tractorada con pitidos de va 2 viernes
Será que no les contamos que menos quejase pol llobu y más fijase como la UE se zumba este año en la PAC los criterios sociodemográficos a la hroa de repartir pasta... ahora lloros de ganadero uuuuuuu
0
K
8
#10
mariopg
*
traerán la comida del tercer mundo porque si no será muy descarado que ni una puta naranja nos podamos permitir (con esa mierda de pavo que llaman euro)
0
K
7
#1
MonoMico
Apoyo máximo al sector SIEMPRE!
0
K
6
#7
josde
#1
Siempre que sea justo, ahora se están pegando un tiro en el pie esos subvencionados a tope.
0
K
10
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
