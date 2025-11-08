Le sale competencia a Vigo con la localidad asturiana que estrena un gigantesco árbol de Navidad para competir con el de Rockefeller de Nueva York

La Navidad está a la vuelta de la esquina y son muchas las ciudades y localidades asturiana que ya comienzan a engalanar sus calles para sorprender a vecinos y turistas con sorpresas de luz, color y magia. Desde que Vigo comenzó a convertirse prácticamente en la 'Meca' del turismo navideño, son muchos los imitadores que tratan captar turistas con esta iniciativa. Oviedo quiere sorprende a todos estas navidades y se ha puesto manos a la obra para conseguirlo. El Ayuntamiento ultima los preparativos para encender la Navidad con una iluminación"