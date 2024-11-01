Los salarios registrados cayeron fuerte contra la inflación y pierden 7,9% del poder adquisitivo en la era de Javier Milei

Los salarios registrados subieron 2% en enero, mientras que la inflación fue del 2,8% en ese mes, según informó el INDEC. De esta manera, marcaron su quinta caída mensual consecutiva de poder adquisitivo, acumulando un baja del 7,9% real en el gobierno de Javier Milei. En medio de esta fuerte caída de los salarios, el consumo no levanta cabeza: se hunde 6,3% en febrero entre los diferentes canales de ventas, según la consultora Scentia; mientras que, a la par, la mora en las familias no para de crecer se ubica en máximos de más de 20 años.