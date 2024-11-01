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Los salarios registrados cayeron fuerte contra la inflación y pierden 7,9% del poder adquisitivo en la era de Javier Milei

Los salarios registrados cayeron fuerte contra la inflación y pierden 7,9% del poder adquisitivo en la era de Javier Milei

Los salarios registrados subieron 2% en enero, mientras que la inflación fue del 2,8% en ese mes, según informó el INDEC. De esta manera, marcaron su quinta caída mensual consecutiva de poder adquisitivo, acumulando un baja del 7,9% real en el gobierno de Javier Milei. En medio de esta fuerte caída de los salarios, el consumo no levanta cabeza: se hunde 6,3% en febrero entre los diferentes canales de ventas, según la consultora Scentia; mientras que, a la par, la mora en las familias no para de crecer se ubica en máximos de más de 20 años.

| etiquetas: argentina , salarios , consumo , crisis , milei
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5 comentarios
7 0 0 K 96 actualidad
powernergia #1 powernergia
Para compensar están lo salarios no registrados, que habrán perdido aún más.
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SMaSeR #4 SMaSeR
#1 Los salarios no registrados ahora son a base de cacahuetes y otras " especias " que le sobren al empresario.
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aruleno #2 aruleno
Pero no os preocupéis, que ahora llega algún andorrano a explicarnos las virtudes de este sistema.
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Dragstat #3 Dragstat
Bueno está aplicando lo que predicó en su momento, y por lo que le votaron, el objetivo es reducirlos al nivel de subsistencia para aumentar la competitividad del país.

"El Gobierno de Milei asegura que el salario mínimo es un error: “Si hay personas dispuestas a trabajar por menos, no las podés contratar”"

www.meneame.net/story/gobierno-milei-asegura-salario-minimo-error-hay-
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XtrMnIO #5 XtrMnIO
Eso es lo que quiere la derecha cipaya para España.
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menéame