El salario medio subirá un 3,5% en 2026 mientras las empresas apuestan por la retribución flexible como estrategia de retención de talento

El salario medio de los empleados en España aumentará en un 3,5% para 2026, la misma cifra registrada en 2025, según las estimaciones de la encuesta Remuneración Total 2026 de Mercer. Aunque el Instituto Nacional de Estadística (INE) aún no ha publicado las cifras de los años más recientes, el dato de 2023 señala que entonces el salario medio se colocaba ya en los 28.049,94 euros al año por trabajador. Sin embargo, el número de empresas que aplicará estos incrementos ha disminuido ligeramente, pasando del 100% en 2025 al 97% previsto para este.
A menos que trabajes en una empresa muy seria es una trampa. Y mismo así te puede tocar un proyecto deficitario que no es responsabilidad tuya y no alcanzas objetivos.
La retribución flexible es una estafa. Es dinero que te quitan de las cotizaciones y la jubilación para que se lo ahorre la empresa.