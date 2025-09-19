·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
9
clics
Sáhara Occidental: medio siglo de vidas robadas
‘La Marea’ le dedica un especial al Sáhara Occidental por los 50 años de la Marcha Verde (llamada «Marcha Negra» por los saharauis).
|
etiquetas
:
sáhara
,
marruecos
,
españa
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Pertinax
*
Conviene recordar que el Fente Polisario nació para luchar contra la España colonialista.
0
K
11
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
