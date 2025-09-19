edición general
Sáhara Occidental: medio siglo de vidas robadas

‘La Marea’ le dedica un especial al Sáhara Occidental por los 50 años de la Marcha Verde (llamada «Marcha Negra» por los saharauis).

Pertinax
Conviene recordar que el Fente Polisario nació para luchar contra la España colonialista.
