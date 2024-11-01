edición general
‘Sadfishing’: exhibir el sufrimiento en las redes sociales para buscar compasión (y reacciones)

No se trata simplemente de expresar emociones en redes, algo completamente válido y humano. El sadfishing apunta a un uso más estratégico o exagerado del sufrimiento, que genera una respuesta del entorno digital: likes y comentarios de apoyo, interacciones que refuerzan la conducta. Psicológicamente, es posible entender el sadfishing como una forma de búsqueda de validación social.

#2 tromperri
Las redes sociales son un estercolero.
Especialmente las más visuales.
manbobi #3 manbobi *
Algunos ejemplos de los que vemos aquí victimizándose son además de lo más tóxicos, molestos, buscadores de gresca y trolls, o al menos lo intentan. Por suerte hay más herramientas que el ignore, ya que como dice el artículo, interactuar con ellos, o sea, responder a sus provocaciones, generan un refuerzo en sus actitudes victimistas y tóxicas. Parece como si les gustara.
PS: Además se agrupan ente ellos, es fascinante.
Olepoint #4 Olepoint
No recuerdo dónde, ¿Sería en Menéame ?, pero hace poco he leído algo como:

El ego es esa especie de vocecita que "existe" entre nosotros y la realidad que hay ahí fuera.

La mayoría de nosotros relaciona el ego siempre con lo "positivo", decimos, "Tiene un ego del tamaño de una catedral", y lo solemos concebir como algo petulante, pero existe un ego también relacionado con lo negativo, y este sí que es peligroso y jodido, dicho ego sobre lo negativo es el…   » ver todo el comentario
chatOGT #6 chatOGT
#4 para mí lo del ego siempre ha sido negativo. Como lo del carácter (el famoso "tiene mucho carácter" que significa "tiene mal carácter"). Igualmente, cuando se habla del ego, para mí significa "tiene demasiado ego".Y demasiado, de lo que sea, es malo (si no sería "mucho"). Pero vamos, que esto son elucubraciones semánticas, estoy totalmente de acuerdo con el fondo de tu idea. Para mucha gente su manera de obtener atención es quejándose y, como dices, es puro ego: "yo, yo y más yo".

De todas maneras siempre hay que tener en cuenta la sabiduría popular: "ríe y todos reirán contigo. Llora, y llorarás solo".
Olepoint #7 Olepoint *
#6 Sí, pero si lees con detenimiento lo que catalogo como "positivo" o "negativo" no es el propio ego en si mismo, sino sobre la naturaleza del hecho que lo produce.
Cuando algo le va bien a una persona (positivo) el ego puede aparecer.
Cuando algo le va mal a una persona (negativo) el ego puede aparecer también, y este último es mucho más jodido y menos conocido.

Como bien apuntas, y creo que yo no dejé del todo claro, ambos egos son siempre malos, pero el segundo, el ego sobre lo negativo es mucho peor.
chatOGT #8 chatOGT
#7 bueno, de hecho esa era una de las características del "cuñao" primigenio, aquél que todavía no era la encarnación del bocachanclismo. Ese cuñao era el que él todo más, para lo bueno y para lo malo. Podía estar toda la noche hablando de lo bueno que era su hijo al fútbol, su puesto en el curro, su coche un mechero... pero como dijeras que habías estado malo con fiebre, de repente él había pasado una gripeeee...

:roll: xD xD xD xD
u_1cualquiera #5 u_1cualquiera
Nunca entenderé a la gente que se graba llorando. Bueno, sí, ya sé que buscan, pero ten creatividad y aporta buen rollo
alcama #1 alcama
Victimismo.
