‘Sadfishing’: exhibir el sufrimiento en las redes sociales para buscar compasión (y reacciones)

No se trata simplemente de expresar emociones en redes, algo completamente válido y humano. El sadfishing apunta a un uso más estratégico o exagerado del sufrimiento, que genera una respuesta del entorno digital: likes y comentarios de apoyo, interacciones que refuerzan la conducta. Psicológicamente, es posible entender el sadfishing como una forma de búsqueda de validación social.
| etiquetas: sadfishing , sufrimiento , redes sociales
Especialmente las más visuales.
PS: Además se agrupan ente ellos, es fascinante.
El ego es esa especie de vocecita que "existe" entre nosotros y la realidad que hay ahí fuera.
La mayoría de nosotros relaciona el ego siempre con lo "positivo", decimos, "Tiene un ego del tamaño de una catedral", y lo solemos concebir como algo petulante, pero existe un ego también relacionado con lo negativo, y este sí que es peligroso y jodido, dicho ego sobre lo negativo es el… » ver todo el comentario
De todas maneras siempre hay que tener en cuenta la sabiduría popular: "ríe y todos reirán contigo. Llora, y llorarás solo".
Cuando algo le va bien a una persona (positivo) el ego puede aparecer.
Cuando algo le va mal a una persona (negativo) el ego puede aparecer también, y este último es mucho más jodido y menos conocido.
Como bien apuntas, y creo que yo no dejé del todo claro, ambos egos son siempre malos, pero el segundo, el ego sobre lo negativo es mucho peor.