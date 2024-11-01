‘Sadfishing’: exhibir el sufrimiento en las redes sociales para buscar compasión (y reacciones)

No se trata simplemente de expresar emociones en redes, algo completamente válido y humano. El sadfishing apunta a un uso más estratégico o exagerado del sufrimiento, que genera una respuesta del entorno digital: likes y comentarios de apoyo, interacciones que refuerzan la conducta. Psicológicamente, es posible entender el sadfishing como una forma de búsqueda de validación social.