edición general
10 meneos
46 clics

Sacerdote de Chicago protegiendo a personas dentro de su iglesia

Un sacerdote de una iglesia católica en Chicago protege a sus feligreses en su recinto mientras les advierte, en español, de la presencia del ICE en el exterior de la iglesia.

| etiquetas: sacerdote , chicago , iglesia , ice
7 3 0 K 164 CamisaParda
1 comentarios
7 3 0 K 164 CamisaParda

menéame