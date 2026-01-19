La sabiduría de los viejos ferroviarios

El tren de Iryo procedente de Málaga con destino a Madrid que desencadenó la tragedia al descarrilar sus tres coches de cola e invadir la vía paralela en el instante en que por ella circulaba un Alvia, había pasado su última revisión hace unos pocos días.
| etiquetas: ferrocarril , tren , accidente , renfe , iryo
Desconozco qué base o información hay detrás, pero sí recuerdo un incidente de un tren en… » ver todo el comentario
¿ Eso no fue en Alemania ?
es.wikipedia.org/wiki/Accidente_ferroviario_de_Eschede
Igual me equivoco.
