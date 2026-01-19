edición general
La sabiduría de los viejos ferroviarios

El tren de Iryo procedente de Málaga con destino a Madrid que desencadenó la tragedia al descarrilar sus tres coches de cola e invadir la vía paralela en el instante en que por ella circulaba un Alvia, había pasado su última revisión hace unos pocos días.

jonolulu
Ya he leído varias opiniones de gente del mundo del tren que habla de uno de los bogies del coche 6 del Iryo como posible origen del problema

www.heraldo.es/noticias/aragon/2026/01/19/benjamin-casanova-la-clave-v

www.abc.es/espana/roturas-vias-fisuras-soldaduras-hipotesis-accidente-

Desconozco qué base o información hay detrás, pero sí recuerdo un incidente de un tren en
jonolulu
#1 Desconozco por cierto si el Iryo usa cardan
Daniel2000
¿ España ?

¿ Eso no fue en Alemania ?
es.wikipedia.org/wiki/Accidente_ferroviario_de_Eschede

Igual me equivoco.
jonolulu
#2 He citado dos sucesos diferentes. Uno en España y otro en Alemania
jonolulu
#7 Pero no el enlace del meneo que es lo que has votado, melón

#9 Cookies, como cualquier medio. Un secreto, en menéame ahora también es motivo de expulsión no aceptarlas
Skiner
#8 Diario de Leon=> o aceptas la propaganda o rechazar y pagar
Todos de pago
Skiner
#9 Encima de maleducado, mentiroso.
taSanás
Me flipa la falta de “concordancia” entre el titular y la entradilla…
Skiner
Un poco de paciencia que esto es mucho más complicado de sacar conclusiones y saber los motivos reales.
jonolulu
#3 En cualquier caso no es muro de pago como has votado
Skiner
#5 lo primero que sale cuando entras en el Heraldo=> EXCLUSIVO SUSCRIPTORES
ABC => ABC ^PREMIUM
