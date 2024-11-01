edición general
3 meneos
28 clics
¿Sabes cómo actuar ante un troll? Acá va una guía básica

¿Sabes cómo actuar ante un troll? Acá va una guía básica

Un troll no quiere debatir ni tiene algo útil que decir, solo busca provocar. Por eso, la mejor forma de enfrentarlo es no engancharse.

| etiquetas: troll , memeame
3 0 0 K 37 ocio
sin comentarios
3 0 0 K 37 ocio

menéame