Qué sabemos sobre la foto de los Reyes, Montero y Puente junto al Iryo que descarriló en Adamuz: es real y un vídeo muestra que estaban conversando  

La foto en la que aparecen los Reyes, Felipe VI y Letizia, la vicepresidenta María Jesús Montero y el ministro de Transportes, Óscar Puente, junto al tren Iryo que descarriló en Adamuz (Córdoba) es real, la distribuyó la Casa Real y se puede encontrar en su página web oficial. Sobre si se trata de una imagen posada o no (como han asegurado algunos usuarios), en el vídeo publicado por la Casa Real de la visita al sitio del accidente, podemos ver que en el momento de la foto Puente está hablando, apunta en la dirección que están mirando.