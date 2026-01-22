edición general
2 meneos
272 clics

Qué sabemos sobre la foto de los Reyes, Montero y Puente junto al Iryo que descarriló en Adamuz: es real y un vídeo muestra que estaban conversando  

La foto en la que aparecen los Reyes, Felipe VI y Letizia, la vicepresidenta María Jesús Montero y el ministro de Transportes, Óscar Puente, junto al tren Iryo que descarriló en Adamuz (Córdoba) es real, la distribuyó la Casa Real y se puede encontrar en su página web oficial. Sobre si se trata de una imagen posada o no (como han asegurado algunos usuarios), en el vídeo publicado por la Casa Real de la visita al sitio del accidente, podemos ver que en el momento de la foto Puente está hablando, apunta en la dirección que están mirando.

| etiquetas: foto , tren , casa , real , puente , adamuz , iryo
1 1 0 K 25 actualidad
4 comentarios
1 1 0 K 25 actualidad
#3 Nasser
A muchos les gusta marear la perdiz...
0 K 8
Format_C #1 Format_C
No veo controversia, mayor que en otros desastres/autoridades haciendo lo mismo.

El problema no deberia ser este, si no saber si hay que mejorar los controles de calidad y los mantenimientos de la infraestructura ferroviaria
0 K 7
#2 gadish
#1 el nazi de alvise pretendiendo hacer ver que las autoridades están posando para hacerse la foto al lado del tren, cuando es una foto de un momento en que estaban conversando y nada tiene de posado.

Básicamete, la derecha haciendo lo que la derecha hace en espana.
3 K 30
El_empecinado #4 El_empecinado
#2 Cuando vi la foto pensé inmediatamente en un posado. Luego me llamó la atención la cara de la reina y pensé en un montaje. Vale que no estaban posando, pero es que ni hecho aposta.
0 K 7

menéame