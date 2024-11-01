edición general
3 meneos
14 clics
Qué se sabe del crimen de una mujer en Esplugues: descartan violencia machista, pero "están abiertas todas las hipótesis"

Qué se sabe del crimen de una mujer en Esplugues: descartan violencia machista, pero "están abiertas todas las hipótesis"

Los hechos ocurrieron sobre las 11 horas en el calle Joan Miro de la citada localidad barcelonesa. La víctima, vecina de la zona de Finestrelles, se encontraba paseando tranquilamente por la vía cuando apareció el hombre y, por sorpresa, comenzó a acuchillarla repetidas veces con un arma blanca en el tórax y en el cuello. Tras ello, hirió a otro hombre que se encontraba en la zona y que, al presenciar los hechos, se acercó para tratar de impedir el crimen.

| etiquetas: sabe , crimen , mujer , descartan , violencia , machista
3 0 0 K 39 actualidad
6 comentarios
3 0 0 K 39 actualidad
#3 poxemita
Pueder ser un caso de violencia machista pero que no tenga esa categoría porque no habia relación entre víctima y asesino.
1 K 30
#6 woke *
#3 Podría considerarse violencia racista si la mató por pertenecer a otra raza.
0 K 20
Pertinax #1 Pertinax
Titular contradictorio.
0 K 19
#2 woke *
#1 Es violencia machista, pero no es violencia doméstica. #2
0 K 20
Pertinax #4 Pertinax
#2 Sigue siendo contradictorio.
0 K 19
mikhailkalinin #5 mikhailkalinin
Que le pregunten a Margarita Landi. Especular sobre carroña no hace bien a ninguna causa. Solo a gente morbosa en el peor sentido de la palabra.
0 K 10

menéame