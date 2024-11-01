Qué se sabe del crimen de una mujer en Esplugues: descartan violencia machista, pero "están abiertas todas las hipótesis"

Los hechos ocurrieron sobre las 11 horas en el calle Joan Miro de la citada localidad barcelonesa. La víctima, vecina de la zona de Finestrelles, se encontraba paseando tranquilamente por la vía cuando apareció el hombre y, por sorpresa, comenzó a acuchillarla repetidas veces con un arma blanca en el tórax y en el cuello. Tras ello, hirió a otro hombre que se encontraba en la zona y que, al presenciar los hechos, se acercó para tratar de impedir el crimen.