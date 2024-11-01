Un hombre mata a una mujer en una calle de Esplugues de Llobregat (Barcelona)

Un hombre ha matado este sábado con un arma blanca a una mujer en la vía pública en el municipio barcelonés de Esplugues de Llobregat, suceso tras el que ha sido detenido por los Mossos, en un caso que se investiga como violencia machista. La policía catalana ha informado en un comunicado de que el suceso ha tenido lugar sobre las 11:00 horas, momento en el que una llamada ha alertado al teléfono de emergencias 112 de que un hombre había herido gravemente a una mujer y había huido del lugar.