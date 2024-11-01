edición general
Ryanair y Vueling acumulan en dos años 14 condenas en España por el recargo del equipaje de mano

Las distintas sentencias aplican la doctrina del TJUE de 2014 y citan, además de la legislación española, la resolución del Parlamento Europeo de 2023, que reafirmó el derecho de los pasajeros a transportar su equipaje de mano en cabina "de forma gratuita, sin incurrir en cargos adicionales y abusivos". En solo dos años, desde enero de 2024 hasta el pasado mes de octubre, Ryanair y Vueling acumulan hasta 14 condenas en España por el fraudulento recargo del equipaje de mano en cabina. La última de ellas, fechada el pasado 30 de septiembre de....

comentarios
#3 Grahml
Pocas me parecen.
#2 a69
Freírlos a multas!!!
#1 Olepoint
Como si les importara. Que los acusen de desacato a los directores y los metan el la cárcel un par de años.
