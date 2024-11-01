edición general
Ryanair va al choque: vuelve a recortar sus vuelos a aeropuertos pequeños y eleva las primas a la plantilla por señalar maletas

La compañía 'low cost' provoca la reacción de Gobierno, sindicatos y Aena por recortar sus vuelos para el próximo invierno mientras eleva su control sobre el equipaje de mano.

Castigadordepagascalers #1 Castigadordepagascalers
Si quieren subvenciones, que me coman los cojones. :popcorn:
Guanarteme #3 Guanarteme
Otra razón más para no volar con estos jichos.

La última vez que lo hice hará unos 20 años dije: "no más".
