Ruth, la hija del doctor Iglesias Puga y Ronna Keith

Cuando el dr Iglesias murió en 2005, Ruth aún no había nacido. De su unión con Ronna Keith, 48 años más joven, nació en el 2004 Jaime Nathaniel, mientras que solo una semana antes de su fallecimiento se supo que Ronna esperaba su segundo hijo en común. Los jóvenes han crecido en EEUU con su madre y ahora Ruth despunta en TikTok, donde habla sin tapujos de su vida. «Primero tuvieron a mi hermano y luego a mí cuando él tenía noventa años», añade. «Existe una cosa llamada FIV (fecundación in vitro) y creo que usaron esperma que él había congelado»
