edición general
16 meneos
48 clics
Ruth Bishop, la viróloga que hizo la mayor contribución de Australia a la salud infantil global

Ruth Bishop, la viróloga que hizo la mayor contribución de Australia a la salud infantil global

A principios del siglo XX el Real Hospital Infantil de Melbourne había dado instrucciones a sus médicos de no ingresar a niñas y niños que llegasen con casos agudos de gastroenteritis porque no había ningún tratamiento disponible que les fuese a ayudar. Así que cuando llegaban, se les enviaba de vuelta a casa con una perspectiva sombría. Muchos de ellos morían a causa de esta enfermedad y los médicos no sabían qué la causaba.

| etiquetas: ruth bishop , viróloga , salud infantil , rotavirus
13 3 0 K 164 ciencia
4 comentarios
13 3 0 K 164 ciencia
#1 laruladelnorte
“La vacuna existente no ha demostrado ser efectiva en países en desarrollo en Asia o África, ni ha dado muy buenos resultados en sitios como Perú o Brasil, quizá porque se estaban administrando dosis demasiado bajas. Por ahora el precio es demasiado alto para los países en vías de desarrollo”, explicaba ella a finales de los años 1990.
De hecho, ella misma ayudó a desarrollar otra vacuna, pensada para ser aplicada a los recién nacidos, “el único momento en el que miles de niños en países en desarrollo están cerca de un hospital”. En su opinión, el rotavirus siempre va a estar presente, pero es posible evitar que mate a miles de niños en el mundo.

Bendita ciencia y benditas vacunas que salvan tantas vidas. :-*
0 K 9
u_1cualquiera #2 u_1cualquiera
Quizás estoy todavía atontado pero no dicen nada de qué patogeno es ni el nombre de la vacuna
0 K 11
TripleXXX #4 TripleXXX
Me suena que es el virus de los cruceros.
0 K 8

menéame