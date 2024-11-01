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Ruta Cella - Calvario - Cella
Ruta turística por Cella (Teruel) hasta el Calvario y vuelta a Cella.
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A mi me enseñaron a no seguir al rebaño, especialmente si los que van delante no saben o no quieren decir donde van.