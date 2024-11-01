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Ruta Cella - Calvario - Cella

Ruta turística por Cella (Teruel) hasta el Calvario y vuelta a Cella.

| etiquetas: calvario , cella , teruel , ruta wikiloc , turismo
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3 comentarios
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#1 Cuchifrito
#0 de que va esta historia de los calvos?
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#2 Albarkas
#1 Cuando veas una fiesta, únete :troll:
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Nómada_sedentario #3 Nómada_sedentario
#2 Bueno, bueno. Eso de fiesta, no sé yo.
A mi me enseñaron a no seguir al rebaño, especialmente si los que van delante no saben o no quieren decir donde van.
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menéame