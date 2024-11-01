edición general
¿Rust próximamente en CPython?

Artículo que explora las reacciones de la comunidad a la propuesta de incorporar Rust al código de CPython (la implementación de referencia de Python). Discusión: discuss.python.org/t/pre-pep-rust-for-cpython/104906

Cuñado #1 Cuñado
Envío este artículo porque me parece interesante que, además de otras consideraciones como los clásicos Rust vs C/C++ o memory safety, se trate una cuestión muy en boga en otras comunidades, como la del kernel de Linux (aunque en este caso con muchos más insultos y exabruptos), que es la de que muchos desarrolladores están empezando a abandonar C/C++ en favor de Rust y no contribuyen con el mismo agrado en proyectos escritos en C.
