·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7182
clics
[Pantomima Full] Evento de empresa
3448
clics
Agricultura señala que el brote de peste porcina salió del laboratorio de Bellaterra
3959
clics
"Cojonudo": la respuesta en WhatsApp de Mazón a la consellera Pradas en plena dana antes de irse a comer a El Ventorro
2302
clics
Localizan en una fosa séptica de Sant Jaume dels Domenys a Óscar Morón: detenida su expareja por el crimen
2613
clics
El primer TIRO EN LA NUCA no fue ETA, fueron los curas (Nieves Concostrina)
más votadas
447
Las órdenes de rechazar pacientes en el hospital de Torrejón también se dieron por escrito: “Esta instrucción estaba clara”
478
Privatizar la sanidad mata. Lo dicen los datos
416
La UER bloqueó dos votaciones para expulsar a Israel de Eurovisión: lo que ocurrió en la asamblea
447
Pedro Sánchez y Francesca Albanese ganan el Premio Mario Benedetti de Derechos Humanos
350
Ribera Salud amenazó dos veces con liquidar la concesión del Hospital de Torrejón si el Gobierno de Ayuso no le pagaba más
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
12
clics
¿Rust próximamente en CPython?
Artículo que explora las reacciones de la comunidad a la propuesta de incorporar Rust al código de CPython (la implementación de referencia de Python). Discusión:
discuss.python.org/t/pre-pep-rust-for-cpython/104906
|
etiquetas
:
python
,
pep
,
c
1
0
0
K
9
tecnología
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
0
K
9
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Cuñado
Envío este artículo porque me parece interesante que, además de otras consideraciones como los clásicos Rust vs C/C++ o memory safety, se trate una cuestión muy en boga en otras comunidades, como la del kernel de Linux (aunque en este caso con muchos más insultos y exabruptos), que es la de que muchos desarrolladores están empezando a abandonar C/C++ en favor de Rust y no contribuyen con el mismo agrado en proyectos escritos en C.
0
K
9
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente