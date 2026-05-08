La derrota del régimen nazi en 1945 fue un hito histórico que marcó el triunfo de la humanidad sobre la barbarie. En este episodio, el Ejército Rojo de la Unión Soviética desempeñó un papel central, no solo por su esfuerzo militar decisivo, sino también por el costo humano sin precedentes que asumió. Sin embargo, en las últimas décadas, narrativas occidentales vinculadas a la OTAN y a intereses geopolíticos han intentado minimizar esta contribución, silenciando el sacrificio de millones de soviéticos y tergiversando la historia.