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Rusia. La victoria rusa contra el nazismo y el Ejército Rojo: Legado, revisionismo y lucha contra el olvido

Rusia. La victoria rusa contra el nazismo y el Ejército Rojo: Legado, revisionismo y lucha contra el olvido

La derrota del régimen nazi en 1945 fue un hito histórico que marcó el triunfo de la humanidad sobre la barbarie. En este episodio, el Ejército Rojo de la Unión Soviética desempeñó un papel central, no solo por su esfuerzo militar decisivo, sino también por el costo humano sin precedentes que asumió. Sin embargo, en las últimas décadas, narrativas occidentales vinculadas a la OTAN y a intereses geopolíticos han intentado minimizar esta contribución, silenciando el sacrificio de millones de soviéticos y tergiversando la historia.

| etiquetas: ejército rojo , revisionismo histórico , unión soviética
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8 comentarios
7 2 0 K 105 actualidad
rogerius #1 rogerius
Victoria de la Rusia soviética.
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#2 tierramar
En la II guerra mundial murieron entre 70 y 85 millones de personas, lo que representa alrededor del 3 % de la población mundial .
Muertes de Militares: URSS casi 10 millones, EEUU 174000.
Muertes civiles: URSS mas de 23 millones, EEUU ninguno! es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Víctimas_de_la_Segunda_Guerra_Mundial
Pero los que salieron beneficiados fue Wall Street!! www.meneame.net/story/wall-street-ascenso-hitler-poder-nunca-nos-conta
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#3 tierramar
En la II guerra mundial murieron entre 70 y 85 millones de personas, lo que representa alrededor del 3 % de la población mundial .
Muertes de Militares: URSS casi 10 millones, EEUU 174000.
Muertes civiles: URSS mas de 23 millones, EEUU ninguno! es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Víctimas_de_la_Segunda_Guerra_Mundial
Pero los que salieron beneficiados fue Wall Street!! www.meneame.net/story/wall-street-ascenso-hitler-poder-nunca-nos-conta
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#7 poxemita
La URSS/Rusia se estaba jugando su existencia, y su población la vida. Si no llegan a darlo todo se hubiesen quedado con nada.
Bueno, y eso a partir de Barbarroja, antes intervinieron para quedarse con media Polonia.
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Don_Pixote #4 Don_Pixote
“ Sin embargo, en las últimas décadas, narrativas occidentales vinculadas a la OTAN y a intereses geopolíticos han intentado minimizar esta contribución, silenciando el sacrificio de millones de soviéticos y tergiversando la historia.”

Tonterías de siempre para viejas glorias
Lo que sí se silencia mucho es lo que hizo Stalin con su propia gente después
3 K -1
#5 Dav3n *
#4 Al revés, moñeco, al revés, y ya ha salido por aquí en MNM como se amplificó para luchar contra los malvados comunistas mientras se minimizaban las muertes causadas por el capitalismo y los seres de luz del imperio anglosionista.

Toma anda, disfruta, manipulador del todo a 100, un envío que además llegó a portada:

www.meneame.net/story/recordatorio-habitual-cifra-100-millones-victima
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Don_Pixote #6 Don_Pixote
#5 cuando digo viejas glorias, tu eres el ejemplo perfecto :-D

Estaba preocupado por ti, no hay noticias buenas en el frente y estás bastante poco activo
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#8 arreglenenlacemagico
#6 son como bots practicamente el mismo comentario que el otro que duplica sus comentarios xD
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menéame