Rusia. La victoria rusa contra el nazismo y el Ejército Rojo: Legado, revisionismo y lucha contra el olvido

La derrota del régimen nazi en 1945 fue un hito histórico que marcó el triunfo de la humanidad sobre la barbarie. En este episodio, el Ejército Rojo de la Unión Soviética desempeñó un papel central, no solo por su esfuerzo militar decisivo, sino también por el costo humano sin precedentes que asumió. Sin embargo, en las últimas décadas, narrativas occidentales vinculadas a la OTAN y a intereses geopolíticos han intentado minimizar esta contribución, silenciando el sacrificio de millones de soviéticos y tergiversando la historia.
| etiquetas: ejército rojo , revisionismo histórico , unión soviética
Muertes de Militares: URSS casi 10 millones, EEUU 174000.
Muertes civiles: URSS mas de 23 millones, EEUU ninguno! es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Víctimas_de_la_Segunda_Guerra_Mundial
Pero los que salieron beneficiados fue Wall Street!! www.meneame.net/story/wall-street-ascenso-hitler-poder-nunca-nos-conta
Muertes de Militares: URSS casi 10 millones, EEUU 174000.
Muertes civiles: URSS mas de 23 millones, EEUU ninguno! es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Víctimas_de_la_Segunda_Guerra_Mundial
Pero los que salieron beneficiados fue Wall Street!! www.meneame.net/story/wall-street-ascenso-hitler-poder-nunca-nos-conta
Bueno, y eso a partir de Barbarroja, antes intervinieron para quedarse con media Polonia.
Tonterías de siempre para viejas glorias
Lo que sí se silencia mucho es lo que hizo Stalin con su propia gente después
Toma anda, disfruta, manipulador del todo a 100, un envío que además llegó a portada:
www.meneame.net/story/recordatorio-habitual-cifra-100-millones-victima
Estaba preocupado por ti, no hay noticias buenas en el frente y estás bastante poco activo