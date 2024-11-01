edición general
Rusia suspende la construcción de base naval en Sudán por recrudecimiento de los combates

Rusia suspende la construcción de base naval en Sudán por recrudecimiento de los combates

Rusia anunció hoy la suspensión de la construcción de una base naval en la costa sudanesa del mar Rojo debido al recrudecimiento de los combates en ese país africano. El diplomático recordó que ambos países firmaron un acuerdo interestatal en diciembre de 2020, que incluye un mecanismo de consultas hasta que concluya el proceso de ratificación. El acuerdo fue firmado después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenara al Gobierno que aprobara dicho centro logístico de mantenimiento técnico y reparación de

#3 j-light
Ah vale, que por eso es por lo que hay más conflictos en esa zona, porque los rusos iban a construir una base naval y eso no se puede permitir.
2
#5 cosmonauta
#4 ¿Y que quieres decir con eso? Whataboutismo? Lo que hagan los yankees no hace mejores o peores a los rusos. Aquí hablamos de un país en guerra absoluta y estos cabronazos estaban intentando construir una base militar. Seguro que era para traer paz.

PD: Por cierto, ese mapa es incorrecto y desactualizado.
1
#1 cosmonauta
Siempre llevando paz y progreso como el osito Misha.
1
#4 elyari
#1 Hombre, creo que la comparativa habla por si sola. Hay uno que lleva algo más de libertaz por el mundo y vigila para que no se les escape de las manos  media
0
#6 ElenaCoures1
#1 No era un centro logístico de ayuda humanitaria ni un puerto comercial
0
#2 Kuruñes3.0
Todo lo que tocan estos tíos se convierte en mierda. Van a hacer bueno al Tío Sam, aunque lo tienen difícil.
1

