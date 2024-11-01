Rusia suspende la construcción de base naval en Sudán por recrudecimiento de los combates

Rusia anunció hoy la suspensión de la construcción de una base naval en la costa sudanesa del mar Rojo debido al recrudecimiento de los combates en ese país africano. El diplomático recordó que ambos países firmaron un acuerdo interestatal en diciembre de 2020, que incluye un mecanismo de consultas hasta que concluya el proceso de ratificación. El acuerdo fue firmado después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenara al Gobierno que aprobara dicho centro logístico de mantenimiento técnico y reparación de
| etiquetas: rusia , sudan , base militar
PD: Por cierto, ese mapa es incorrecto y desactualizado.