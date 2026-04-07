Rusia proporcionó información a Irán sobre instalaciones energéticas israelíes, según Zelenski

Según una evaluación de la inteligencia ucraniana, los satélites rusos han realizado decenas de estudios detallados de imágenes de instalaciones militares y sitios críticos en todo Oriente Medio para ayudar a Irán a atacar a las fuerzas estadounidenses y otros objetivos. A principios de marzo, el presidente estadounidense, Donald Trump, restó importancia al hecho de que Moscú supuestamente compartiera información con Irán para ayudarle a atacar objetivos vinculados a Estados Unidos, afirmando que incluso si Moscú estaba transmitiendo tales…