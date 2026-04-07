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Rusia proporcionó información a Irán sobre instalaciones energéticas israelíes, según Zelenski

Rusia proporcionó información a Irán sobre instalaciones energéticas israelíes, según Zelenski

Según una evaluación de la inteligencia ucraniana, los satélites rusos han realizado decenas de estudios detallados de imágenes de instalaciones militares y sitios críticos en todo Oriente Medio para ayudar a Irán a atacar a las fuerzas estadounidenses y otros objetivos. A principios de marzo, el presidente estadounidense, Donald Trump, restó importancia al hecho de que Moscú supuestamente compartiera información con Irán para ayudarle a atacar objetivos vinculados a Estados Unidos, afirmando que incluso si Moscú estaba transmitiendo tales…

| etiquetas: inteligencia , información , rusia , irán , centros , energéticos , israel
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4 comentarios
6 2 1 K 83 actualidad
manuelpepito #1 manuelpepito
Al pobre Zelenski le han robado el protagonismo
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Heni #3 Heni
Israel, un país con 13 centrales eléctricas... sí, muy complicado para los iraníes o cualquiera tenerlas monitorizadas

En cuanto a objetivos de EEUU en la zona se están tomando venganza por la ayuda a Ucrania, ajo y agua
6 K 95
#4 lamarisevadecañas
A ver si no va ha salir en la foto...
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#2 diablos_maiq
¡Dos mío! ¿Cuántas veces?
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menéame