Rusia está dispuesta a destinar 1.000 millones de dólares al Consejo de Paz procedentes de fondos congelados rusos

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha afirmado que Moscú está dispuesta a destinar 1.000 millones de dólares al Consejo de Paz de Donald Trump procedentes de fondos congelados rusos en EE.UU. "Ya ahora, incluso antes de que decidamos sobre la cuestión de la participación en la composición y en el trabajo del Consejo de Paz, dada la relación especial de Rusia con el pueblo palestino, podríamos, creo, destinar 1.000 millones de dólares de activos rusos congelados bajo la anterior Administración estadounidense al Consejo de Paz", afirmó.

8 comentarios
carakola #1 carakola
No puedo distinguir si es una propuesta real o solo un troleo. Como está el patio.
K 91
Mountains #2 Mountains
#1 La gente está muy entretenida con el móvil como para darse cuenta (y peor aun, preocuparse) de lo que sucede en el mundo..

Y mucho menos mover un dedo.
K 40
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#1

Apuesto por la B, pero si Trump traga (tampoco es descartable) nos va a dejar a todos con el culo al aire.
K 39
lgg2 #5 lgg2
#1 Troleo en toda regla. Da salida a un dinero que no puede gastar, haría retratarse a Europa con el tema de Gaza (sobre todo a Alemania y Reino Unido), deja a Europa con el tema de Ucrania sin recursos para la comentada reconstrucción (ese cuento de la lechera...) y por último se quita de un amarre para futuras sanciones.

Si es cierto y le funciona es una jugada maestra dada la situación.
K 27
Dene #6 Dene
#1 es un troleo.. el hijo de putin sabe que todo esto no es mas que mierda para la galería y que nunca se concretará nada.. quedar bien de gratis, es lo que está haciendo
K 12
kastanedowski #8 kastanedowski
En esta palicula no hay buenos ni malos, todos son malos...
K 9
ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
Qué cachondo
Mejor 10.000
Y muchos norcoreanos para que trabajen allí en el sitio
Luego decían que el cómico era Zelenski xD
K 7
Format_C #7 Format_C
El club de la comedia moscovita
K 7

