Rusia está dispuesta a destinar 1.000 millones de dólares al Consejo de Paz procedentes de fondos congelados rusos

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha afirmado que Moscú está dispuesta a destinar 1.000 millones de dólares al Consejo de Paz de Donald Trump procedentes de fondos congelados rusos en EE.UU. "Ya ahora, incluso antes de que decidamos sobre la cuestión de la participación en la composición y en el trabajo del Consejo de Paz, dada la relación especial de Rusia con el pueblo palestino, podríamos, creo, destinar 1.000 millones de dólares de activos rusos congelados bajo la anterior Administración estadounidense al Consejo de Paz", afirmó.