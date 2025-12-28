Rusia eleva la tensión en el Pacífico: ratificó que defenderá al régimen chino ante un posible conflicto con Taiwán

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó este domingo que su país reconoce la integridad territorial de China y está dispuesta a defenderla en caso de conflicto respecto a Taiwán. En una entrevista con la agencia TASS, Lavrov recordó que el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación firmado con China en 2001 establece el principio de apoyo mutuo para la protección de la unidad nacional y la integridad territorial.