edición general
11 meneos
17 clics
Rusia eleva la tensión en el Pacífico: ratificó que defenderá al régimen chino ante un posible conflicto con Taiwán

Rusia eleva la tensión en el Pacífico: ratificó que defenderá al régimen chino ante un posible conflicto con Taiwán

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó este domingo que su país reconoce la integridad territorial de China y está dispuesta a defenderla en caso de conflicto respecto a Taiwán. En una entrevista con la agencia TASS, Lavrov recordó que el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación firmado con China en 2001 establece el principio de apoyo mutuo para la protección de la unidad nacional y la integridad territorial.

| etiquetas: china« , »rusia« , »pacífico« , »taiwan
10 1 2 K 104 actualidad
7 comentarios
10 1 2 K 104 actualidad
Veelicus #3 Veelicus
"... al regimen chino"
cuando hablen del "regimen estadounidense" entonces me tomare en serio a este panfleto.
Es curioso porque la mayoria de los paises reconocen que Taiwan pertenece a China pero por lo que sea les parece bien que el gobierno local de Taiwan no haga caso al gobierno Chino...
6 K 62
cocolisto #1 cocolisto
...Y por eso la guerra de Ucrania no va a terminar.A Eeuu le interesa que ésta continue, digan lo que digan los enteraos.Una paz en Europa haría más fuerte el apoyo de Rusia a China,que es de verdad donde se dirime un gran conflicto que nos va a llevar a todos a criar malvas.
2 K 33
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Con carritos de golf, animales de carga y cincuentones cirróticos.
0 K 11
Oestrimnio #4 Oestrimnio
#2 Y no te olvides de las palas y los chips de lavadoras.

:roll:
1 K 17
mikhailkalinin #6 mikhailkalinin
#4 Creo que el camarada xi se ha reído un rato de la oferta de sus vecinos capitalistas de las estepas.
0 K 11
#7 luckyy
Desmentir la basura que publica Infobae o cualquier otro medio de mierda te hace radical según los fascistas de derechas
0 K 8
#5 _4278
buen panfleto nafo
0 K 6

menéame