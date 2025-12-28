El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó este domingo que su país reconoce la integridad territorial de China y está dispuesta a defenderla en caso de conflicto respecto a Taiwán. En una entrevista con la agencia TASS, Lavrov recordó que el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación firmado con China en 2001 establece el principio de apoyo mutuo para la protección de la unidad nacional y la integridad territorial.
| etiquetas: china« , »rusia« , »pacífico« , »taiwan
cuando hablen del "regimen estadounidense" entonces me tomare en serio a este panfleto.
Es curioso porque la mayoria de los paises reconocen que Taiwan pertenece a China pero por lo que sea les parece bien que el gobierno local de Taiwan no haga caso al gobierno Chino...