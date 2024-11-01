Rusia confirma que Putin recibirá al presidente de transición de Siria durante su "visita de trabajo" a Moscú

El Kremlin ha confirmado este miércoles que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibirá este miércoles al mandatario de transición de Siria, Ahmed al Shara, durante su "visita de trabajo" a Moscú, después de que Damasco anunciara el desplazamiento, el primer que realiza al país desde la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024 en una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS).