18
meneos
90
clics
Un informe asegura que Bashar Al Assad fue envenenado en Moscú e ingresó al hospital "en estado crítico"
Al Assad habría sido envenenado en un intento de asesinato en Moscú, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
|
etiquetas
:
moscu
,
vladimir
,
veneno
,
bashar
,
al assad
15
3
0
K
163
actualidad
13 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
arreglenenlacemagico
a alguien no le gusta mantener exdictadores.
una tazita de polonio para llevar el sindrome de abstinencia de torturar
8
K
63
#9
Aokromes
#1
o tal vez a alguien no le gusta que no le extraditen.
1
K
28
#4
salteado3
Hay que mandar un mensaje a los dirigentes que no les sigan el rollo a Israel/EE. UU.: o cooperáis o ni en Rusia van a poder protegeros.
3
K
49
#12
jm22381
*
#4
#10
Eeeeeh No sé que es peor, si pensar que Putin se lo ha querido quitar de en medio ahora que ya no le necesita o usar el argumento de ha sido la CIA porque es reconocer que los servicios secretos rusos son una mierda y se les pueden colar hasta la cocina
0
K
16
#5
Connect
La que sí se está muriendo es su mujer, que padece leucemia. Actualmente está en tratamiento.
1
K
33
#2
jm22381
Hace poco ya salió este mismo rumor siendo tristemente al final un bulo... a ver si esta vez no
0
K
16
#3
arreglenenlacemagico
#2
esta en varios sitios si no esta muerto ni sale demacrado saldrá a enseñar el morro
pero bueno creo que nadie le va a echar de menos
0
K
7
#6
jm22381
#3
Sin embargo los medios rusos dicen que le han dado el alta tras un intento de envenenamiento. Tal vez la primera vez que lo leí era cierto, pero al no haber confirmación oficial no se atrevieron a publicarlo y ahora que anuncian que ha sobrevivido es cuando lo publican en medios occidentales
en.iz.ru/en/1965671/2025-10-02/ex-president-syria-assad-discharged-hos
0
K
16
#10
calde
#6
Yo pienso que si el responsable fuese Rusia, estaría muerto. No creo que fallen jugando en casa...
1
K
27
#8
Battlestar
Lo sorprendente y noticiable de este meneo es que digan que ha sido "envenado" y no que "ha sufrido deterioro súbito en su salud por razones desconocidas"
0
K
10
#7
Tiranoc
Bueno, si al tío no le da la gana limpiar las ventanas y usa el ascensor en vez de las escaleras, pues no queda más remedio que celebrar algo con un chupito.
0
K
8
#11
Shibuya
Otro que se marca un Zaplana
0
K
7
#13
cunaxa
Los matan a todos de cualquier manera.
El único al que le han dado matarile con algo de dignidad fue a Yevgeni Prigozhin, el líder de Wagner. Un misilazo en un avión. Eso es como la versión moderna de un funeral vikingo.
Claro que los vikingos esperaban a que se muriera para hacerle el funeral...
0
K
7
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
