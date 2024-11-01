Rusia completa con éxito la prueba piloto de combustible nuclear tolerante a accidentes en Rostov (eng)

Los elementos combustibles han pasado por un ciclo estándar de operación de combustible nuclear para los reactores VVER-1000: 3 ciclos de combustible de 18 meses cada una. Combustible tolerante a accidentes (ATF) es un término que describe nuevas tecnologías que mejoran la seguridad y el rendimiento del combustible nuclear. En caso de pérdida de refrigerante o interrupción de la eliminación de calor del reactor, el ATF debe mantener su integridad sin que se produzca una reacción vapor-circonio que conduzca a la liberación de hidrógeno.