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Rusia completa con éxito la prueba piloto de combustible nuclear tolerante a accidentes en Rostov (eng)

Rusia completa con éxito la prueba piloto de combustible nuclear tolerante a accidentes en Rostov (eng)

Los elementos combustibles han pasado por un ciclo estándar de operación de combustible nuclear para los reactores VVER-1000: 3 ciclos de combustible de 18 meses cada una. Combustible tolerante a accidentes (ATF) es un término que describe nuevas tecnologías que mejoran la seguridad y el rendimiento del combustible nuclear. En caso de pérdida de refrigerante o interrupción de la eliminación de calor del reactor, el ATF debe mantener su integridad sin que se produzca una reacción vapor-circonio que conduzca a la liberación de hidrógeno.

| etiquetas: atf , recubrimiento de cromo , cromo-níquel 42khnm , circonio , hidrógeno
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3 comentarios
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cocolisto #3 cocolisto
Lo que sea si mejora algo la dichosa seguridad nuclear.
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crob #1 crob
me encantan los eufemismos nucelares
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JackNorte #2 JackNorte
#1 No te metas con la mejor energia verde xD
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menéame