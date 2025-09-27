edición general
Rusia y Bielorrusia volverán a los Juegos Paralímpicos bajo sus banderas nacionales tras la votación del IPC (Eng)

Autoridades deportivas y medios estatales rusos han celebrado el regreso como algo positivo y “justo”. Se presenta como una vuelta merecida tras años de sanciones por dopaje y luego por la guerra en Ucrania, destacando que los atletas rusos han continuado entrenando y compitiendo en otros circuitos. Desde Moscú se ha criticado que las sanciones anteriores eran “politización del deporte” y se ha defendido que los atletas deben competir por mérito, separando deporte de política.

HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Digo yo que ahora expulsarán a EEUU por andar asesinado gente random en barcas por el Caribe ¿no? :roll:

#4 eipoc
#1 eso es lo más suave que han hecho. Es un estado genocida con millones de muertes a sus espaldas.
nemeame #3 nemeame
Hay que expulsar al eje del mal al completo: Rusia, EEUU e Israel, y condenarlos al ostracismo hasta que sus responsables sean juzgados por todos los asesinatos que cometen
#5 eipoc
#3 claro, hombre claro, Rusia mala y Europa es un remanso de valores y flores. No te has caído aún del guindo.
#2 Onaj
No saben donde meter a tantos veteranos de guerra de Ucrania.
#6 harverto
Se acaba la pantomima
