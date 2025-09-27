Rusia y Bielorrusia volverán a los Juegos Paralímpicos bajo sus banderas nacionales tras la votación del IPC (Eng)

Autoridades deportivas y medios estatales rusos han celebrado el regreso como algo positivo y “justo”. Se presenta como una vuelta merecida tras años de sanciones por dopaje y luego por la guerra en Ucrania, destacando que los atletas rusos han continuado entrenando y compitiendo en otros circuitos. Desde Moscú se ha criticado que las sanciones anteriores eran “politización del deporte” y se ha defendido que los atletas deben competir por mérito, separando deporte de política.
| etiquetas: rusia , bielorrusia , jjoo , paralímpicos , deporte
