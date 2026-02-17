EE.UU. destruye otras tres lanchas que vincula al narcotráfico y deja once muertos

Las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron este martes que han destruido otras tres lanchas que vincularon con el narcotráfico en el Pacífico y el Caribe, en un operativo que en total ha dejado once muertos. Los tres ataques se produjeron en el marco de la operación Lanza del Sur, que EE.UU. implementa desde septiembre pasado en el área de responsabilidad del Comando Sur (Centroamérica, Sudamérica y el Caribe) y que se activó con el objetivo primordial de incrementar la tensión en torno a Nicolás Maduro.