Rusia: Las autoridades tratan de utilizar las leyes contra el “extremismo” como pretexto para prohibir destacadas organizaciones LGBTI

Ante la iniciativa del Ministerio de Justicia para que se prohíba por “extremistas” a dos destacadas organizaciones LGBTI de Rusia, –Red LGBT Rusia y el grupo Vykhod (Salida), con sede en San Petersburgo– Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha declarado: “Una vez más, las autoridades rusas están haciendo un uso indebido de las leyes contra el ‘extremismo’ para criminalizar la labor de defensa de los derechos humanos, eliminar la sociedad civil independiente e intimidar a las personas cuya...

Fartón_Valenciano #1 Fartón_Valenciano
"En noviembre de 2023, el Tribunal Supremo de Rusia declaró “extremista” el inexistente “movimiento público internacional LGBT”, lo cual provocó una oleada de arrestos, detenciones y multas por exhibir la bandera arcoíris y otros símbolos relacionados con los derechos LGBTI. En noviembre de 2025, la sección regional de Samara del Ministerio de Justicia emprendió acciones para que la iniciativa queer local Irida —cuyo dirigente Artyom Fokin había sido atacado por las autoridades en aplicación de la legislación sobre “extremismo» y “agentes extranjeros” en 2024— fuera declarada “extremista”  media
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
Cosas de fascistas en la tierra del fascista y criminal Putin
#2 DonBoton *
Está bien recordar que los principales activistas contra los derechos del colectivo LGTB en Rusia es principal socio de Putin en la duma, el Partido Comunista de la Federación Rusa. Son los que propusieron en el parlamento prohibir la propaganda LGTB, o prohibir la "propaganda de la vida sin hijos"
Enésimo_strike #3 Enésimo_strike
#2 también hay que recordar que lo que se hace llamar partido comunista de Rusia no tiene nada de comunista, un auténtico comunista nunca sería aliado de Putin. Aunque bueno, veo a mermados que dicen ser comunistas o de izquierdas en España, supongo que en Rusia también habrá mermados.
Mltfrtk #4 Mltfrtk *
Mientras ultraderechistas españoles aparentan mostrar su preocupación por los derechos de la comunidad LGTBI en países extranjeros, apoyan con su voto las políticas fascistas y homófobas de partidos como Vox y PP, que destruyen los derechos de la comunidad LGTBI en su propio país.

www.meneame.net/m/politica/colectivos-lgtb-condenan-vaciado-ley-trans-

www.meneame.net/story/gobierno-recurrira-ante-constitucional-modificac
