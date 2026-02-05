El Gobierno recurrirá ante el Constitucional la modificación de la Ley trans valenciana impulsada por PP y Vox

“No vamos a consentir que los valencianos tengan menos derechos que el resto de españoles”. Abre la puerta a la realización de falsas terapias de conversión para personas LGTBI+; prohíbe a los centros educativos abordar la diversidad sexual y de género; y otorga a los padres de adolescentes menores de edad potestad para bloquear el cambio de género de sus hijos.
Disolución del Estado Español ya. Ahorremos dinero: votemos 17 veces a la derecha y quitamos todo lo gordo. Liberalismo.
Esto me parece una burrada, no veo por qué no, estar informados nunca puede hacer daño
y otorga a los padres de adolescentes menores de edad potestad para bloquear el cambio de género de sus hijos.
Esto en cambio lo veo normal, lógico y razonable.
El tema de las terapias estoy recibiendo informaciones contradictorias, unos dicen que los cambios las permiten, pero los otros aseguran que siguen prohibidas