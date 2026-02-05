edición general
El Gobierno recurrirá ante el Constitucional la modificación de la Ley trans valenciana impulsada por PP y Vox

El Gobierno recurrirá ante el Constitucional la modificación de la Ley trans valenciana impulsada por PP y Vox

“No vamos a consentir que los valencianos tengan menos derechos que el resto de españoles”. Abre la puerta a la realización de falsas terapias de conversión para personas LGTBI+; prohíbe a los centros educativos abordar la diversidad sexual y de género; y otorga a los padres de adolescentes menores de edad potestad para bloquear el cambio de género de sus hijos.

etiquetas: valencia , lgtbi+ , constitucional , recurso , pp , vox
actualidad
5 comentarios
yoma #2 yoma
Pues si van a crear una comunidad a su capricho, a lo mejor hay que ir pensando en quitarles competencias. :troll:
4 K 44
Supercinexin #3 Supercinexin
Putas comunidades. Putas ladroneras de la derecha.

Disolución del Estado Español ya. Ahorremos dinero: votemos 17 veces a la derecha y quitamos todo lo gordo. Liberalismo.
1 K 28
Battlestar #4 Battlestar
prohíbe a los centros educativos abordar la diversidad sexual y de género;
Esto me parece una burrada, no veo por qué no, estar informados nunca puede hacer daño

y otorga a los padres de adolescentes menores de edad potestad para bloquear el cambio de género de sus hijos.
Esto en cambio lo veo normal, lógico y razonable.

El tema de las terapias estoy recibiendo informaciones contradictorias, unos dicen que los cambios las permiten, pero los otros aseguran que siguen prohibidas
0 K 10
Shuquel #5 Shuquel
En las próximas elecciones generales la izquierda hará autocrítica y no irá a votar. PP y Vox conseguirán 3/5 del Congreso y 2/3 del Senado y tendrán vía libre para cambiar la Constitución.
0 K 10

