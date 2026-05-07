edición general
7 meneos
8 clics
Rusia anuncia visita de líderes mundiales por el Día de la Victoria

Rusia anuncia visita de líderes mundiales por el Día de la Victoria

Entre los visitantes estará el presidente de Belarús, Alexandr Lukashenko; su homólogo de Laos, Thongloun Sisoulith; el rey de Malasia, el sultán Ibrahim Sultan Iskandar; así como el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, destacó Ushakov. Igualmente participarán el presidente de Abjasia, Badra Gunba; y el grupo de líderes de la República Srpska encabezado por el presidente, Sinisa Karan, y el mandatario de la república de Osetia del Sur, Alán Gaglóev, precisó el asesor ruso.

| etiquetas: rusia , día de la victoria , comunidad internacional
6 1 0 K 70 actualidad
6 comentarios
6 1 0 K 70 actualidad
Pertinax #2 Pertinax
Menuda cuadrillica más maja.
2 K 20
javibaz #1 javibaz
Vergüenza que no estén los más favorecidos de esa victoria.
0 K 12
neo1999 #3 neo1999
Sólo falta Juan Carlos I
0 K 11
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
Capaz de ir los alemanes, con la cara de pazguato xD xD
0 K 8
vicvic #5 vicvic *
Da igual lo que pretendas celebrar, la Rusia actual, que tampoco es la URSS además, su gobierno, está invadiendo un país para intentar imponer su gobierno, asesinar a sus hermanos ucranianos y robar sus recursos, así que si vas a acompañar al gobierno actual fascista de Rusia estas apoyándolo de forma explícita.
1 K 1
#6 eipoc
#5 nadie se cree ya vuestros cuentos.
1 K -1

menéame