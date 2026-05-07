Rusia anuncia visita de líderes mundiales por el Día de la Victoria

Entre los visitantes estará el presidente de Belarús, Alexandr Lukashenko; su homólogo de Laos, Thongloun Sisoulith; el rey de Malasia, el sultán Ibrahim Sultan Iskandar; así como el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, destacó Ushakov. Igualmente participarán el presidente de Abjasia, Badra Gunba; y el grupo de líderes de la República Srpska encabezado por el presidente, Sinisa Karan, y el mandatario de la república de Osetia del Sur, Alán Gaglóev, precisó el asesor ruso.