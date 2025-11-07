edición general
Rusia se acerca a su mayor conquista en Ucrania desde 2023

Rusia está concentrando su potencia de fuego y sus tropas en la pequeña y castigada ciudad de Pokrovsk, en el este de Ucrania, y al parecer está a punto de capturar lo que se ha convertido en la puerta de entrada a la región más disputada de la guerra. Tras más de un año de combates, Pokrovsk, centro ferroviario de la región de Donetsk, en gran medida ha quedado reducida a escombros, y su población previa a la guerra, de unos 60.000 habitantes, se ha reducido a menos de 1300 residentes. Los soldados ucranianos que defienden la ciudad...

Pertinax #1 Pertinax *
Y en tan solo dos semanas.
Don_Pixote #2 Don_Pixote
2023 Bakhmut - el fin
2024 Adviidka - el fin
2025 Prokovsk -el fin

Nos vemos en 2026 con el siguiente pueblo que colapsara a Ucrania
#3 VFR
Mayor conquista un pueblo de 1300 residentes en más de un año? Algo me he perdido.
manbobi #4 manbobi *
Prensa seria y sus palmeros:
Antes de su conquista: "Ciudad estratégica, su caída sería un desastre"
www.abc.es/internacional/ucrania-libra-combates-feroces-estrategica-po
www.publico.es/internacional/europa/rusia-prepara-asalto-final-pokrovs
Después: "Era una aldea con cuatro gatos"
