Rusia está concentrando su potencia de fuego y sus tropas en la pequeña y castigada ciudad de Pokrovsk, en el este de Ucrania, y al parecer está a punto de capturar lo que se ha convertido en la puerta de entrada a la región más disputada de la guerra. Tras más de un año de combates, Pokrovsk, centro ferroviario de la región de Donetsk, en gran medida ha quedado reducida a escombros, y su población previa a la guerra, de unos 60.000 habitantes, se ha reducido a menos de 1300 residentes. Los soldados ucranianos que defienden la ciudad...
| etiquetas: rusia , ucrania , guerra , conquista. pokrovsk , donetsk
2024 Adviidka - el fin
2025 Prokovsk -el fin
Nos vemos en 2026 con el siguiente pueblo que colapsara a Ucrania
Antes de su conquista: "Ciudad estratégica, su caída sería un desastre"
Después: "Era una aldea con cuatro gatos"