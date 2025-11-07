Rusia se acerca a su mayor conquista en Ucrania desde 2023

Rusia está concentrando su potencia de fuego y sus tropas en la pequeña y castigada ciudad de Pokrovsk, en el este de Ucrania, y al parecer está a punto de capturar lo que se ha convertido en la puerta de entrada a la región más disputada de la guerra. Tras más de un año de combates, Pokrovsk, centro ferroviario de la región de Donetsk, en gran medida ha quedado reducida a escombros, y su población previa a la guerra, de unos 60.000 habitantes, se ha reducido a menos de 1300 residentes. Los soldados ucranianos que defienden la ciudad...