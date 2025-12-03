Rumanía afirma haber destruido un dron marítimo en el mar Negro. [ENG]

El ejército rumano voló un dron marítimo que ponía en peligro la navegación en el mar Negro, según informó el miércoles el Ministerio de Defensa Nacional, en medio de la creciente preocupación por los riesgos para la navegación en la zona relacionados con la guerra en Ucrania. El ministerio afirmó que el dron, que fue encontrado en una zona situada a 36 millas náuticas (66 km) al este de Constanza, era un Sea Baby. El Sea Baby es un dron marítimo desarrollado por Ucrania.