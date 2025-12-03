Rumanía afirma haber destruido un dron marítimo en el mar Negro. [ENG]

El ejército rumano voló un dron marítimo que ponía en peligro la navegación en el mar Negro, según informó el miércoles el Ministerio de Defensa Nacional, en medio de la creciente preocupación por los riesgos para la navegación en la zona relacionados con la guerra en Ucrania. El ministerio afirmó que el dron, que fue encontrado en una zona situada a 36 millas náuticas (66 km) al este de Constanza, era un Sea Baby. El Sea Baby es un dron marítimo desarrollado por Ucrania.
No se habla mucho en medios occidentales ni nadie exige responsabilidades porque "es la guerra", "se están defendiendo", etc.
Sin embargo sientan un peligrosísimo precedente: Rusia puede igualmente hundir un barco de cualquier nacionalidad porque haya llevado mercancía ucraniana.
No lo harán, pero la "comunidad internacional" queda una vez más retratada con aquello de que las leyes internacionales son para los demás.
Aquí muchos celebraban con vítores los buques que los Huties se cargaron bajo el “supuesto “ de llevar cargamento israelí ..
Como sois
No, estos hacen pupa.
¡Y nadie habla de ello!