Rumanía afirma haber destruido un dron marítimo en el mar Negro. [ENG]

El ejército rumano voló un dron marítimo que ponía en peligro la navegación en el mar Negro, según informó el miércoles el Ministerio de Defensa Nacional, en medio de la creciente preocupación por los riesgos para la navegación en la zona relacionados con la guerra en Ucrania. El ministerio afirmó que el dron, que fue encontrado en una zona situada a 36 millas náuticas (66 km) al este de Constanza, era un Sea Baby. El Sea Baby es un dron marítimo desarrollado por Ucrania.

salteado3 #5 salteado3
Esos drones están atacando con total impunidad barcos con bandera africana propiedad d chinos porque han llevado petróleo ruso.

No se habla mucho en medios occidentales ni nadie exige responsabilidades porque "es la guerra", "se están defendiendo", etc.

Sin embargo sientan un peligrosísimo precedente: Rusia puede igualmente hundir un barco de cualquier nacionalidad porque haya llevado mercancía ucraniana.

No lo harán, pero la "comunidad internacional" queda una vez más retratada con aquello de que las leyes internacionales son para los demás.
Don_Pixote #6 Don_Pixote
#5 ahora la bandera del barco importa

Aquí muchos celebraban con vítores los buques que los Huties se cargaron bajo el “supuesto “ de llevar cargamento israelí ..

Como sois :troll:
#2 z1018
¿Un país de fuera de la OTAN invadiendo el dominio marítimo de un país miembro?, habrá que mandarle un recado
HeilHynkel #1 HeilHynkel
No es la primera vez que los rumanos se encuentrar regalos de los ucranianos. Ya han llegado minas marinas.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Esto es como el dron ucraniano que acabó en Croacia?
www.meneame.net/story/defensa-croata-dron-ucraniano-cayo-croacia-porta
suppiluliuma #7 suppiluliuma
#_5 ¡Exacto! No hubo acto más criminal en la Segunda Guerra Mundial que el bloqueo británico al Reich.

¡Y nadie habla de ello! :troll:
