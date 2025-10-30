·
4459
clics
Precipitaciones medias anuales en Europa (2023)
5889
clics
Ya sabemos lo que hizo Mazón
5015
clics
ABC, dos portadas
4924
clics
Visualizacion de la velocidad de la luz con una camera a 2,000,000,000 imagenes por segundo, hecha en casa
4425
clics
Los mapas que muestran por dónde viaja la droga desde América Latina hasta EE.UU. (y cuánta llega por el Caribe)
más votadas
349
Las asociaciones de víctimas de la DANA, contra Mazón: "Verle la cara al responsable de la muerte de un familiar es duro. Es muy fuerte tenerlo ahí y callarte"
291
Bochorno general ante la ovación de los cargos del Govern a Carlos Mazón en el aniversario de la DANA: "Los aplausos de la vergüenza"
438
Vito Quiles es escoltado por los neonazis de España 2000 en la Universidad de Valencia
428
El fiscal obvia el allanamiento de morada de los policías karatecas de Móstoles que fueron grabados cuando rompían el brazo a una migrante dentro de su casa
306
La prima de riesgo española cae de los 52 puntos por primera vez desde 2009
Rufián y Vito Quiles, favoritos para dar las campanadas en RTVE
El interés mediático y social en torno a las posibles parejas que presentarán las campanadas de fin de año en RTVE se ha disparado
etiquetas
:
rufián
,
vito
,
quiles
,
favoritos
,
campanadas
,
rtve
#1
Eukherio
Parece que finalmente se lo tomaron en serio en forocoches.
2
K
31
#3
Deviance
Oscar Puente y Javier Negre (alias "el condenas"), esa hubiese sido ya de traca..... y ahí dejo de hablar que me strikean de por vida en meneame, jajajajaja.
0
K
11
#2
anonimo115
Las dos españas
0
K
10
#4
pirat
Yo votaría por mazón... y la abducida millán de box
0
K
8
