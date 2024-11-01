edición general
16 meneos
18 clics
Rueda se toma vacaciones para compensar los días de verano en los que visitó zonas afectadas por los incendios

Rueda se toma vacaciones para compensar los días de verano en los que visitó zonas afectadas por los incendios

Alfonso Rueda ha informado que se toma vacaciones para compensar los días en los que se tuvo que desplazar por Galicia en agosto, durante los históricos incendios que arrasaron, según los cálculos de la administración autonómica, 96.000 hectáreas.

| etiquetas: rueda , vacaciones , incendios
13 3 0 K 86 actualidad
9 comentarios
13 3 0 K 86 actualidad
#4 cunaxa
Todos tenemos derecho a vacaciones.
El problema de Rueda es que es un inútil trabajando, no sus vacaciones.
4 K 60
Furiano.46 #6 Furiano.46
Pues a mí me parece mal ya que tuvo que visitar zonas quemadas porque previamente no hizo su trabajo de prevención. Un inútil de manual
1 K 23
wata #7 wata
Bajo cual convenio se rigen las vacaciones de un presidente de comunidad autónoma?
0 K 16
Cehona #9 Cehona
Cuidado que en todas las desgracias les pillan de vacaciones, de toros, de comida o de cena.
Da la sensación que nunca trabajan.
0 K 13
Cantro #8 Cantro
#5 las que le corresponden.

Tampoco veo mal que un presidente de Comunidad Autónoma se tome las mismas. Son trabajos de alta responsabilidad y con gran carga de estrés
0 K 11
Cantro #1 Cantro
Está en su derecho, lo mismo que lo estaría Pedro Sánchez por la misma razón
0 K 11
alcama #2 alcama
#1 Pedro Sanchez se pilló 1 mes de vacaciones
0 K 6
Cantro #3 Cantro
#2 pues bien hecho.
0 K 11
alcama #5 alcama
#3 Pocas se cogió para lo guapo que es
0 K 6

menéame