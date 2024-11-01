Rueda se toma vacaciones para compensar los días de verano en los que visitó zonas afectadas por los incendios

Alfonso Rueda ha informado que se toma vacaciones para compensar los días en los que se tuvo que desplazar por Galicia en agosto, durante los históricos incendios que arrasaron, según los cálculos de la administración autonómica, 96.000 hectáreas.
El problema de Rueda es que es un inútil trabajando, no sus vacaciones.
Da la sensación que nunca trabajan.
Tampoco veo mal que un presidente de Comunidad Autónoma se tome las mismas. Son trabajos de alta responsabilidad y con gran carga de estrés