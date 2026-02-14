edición general
Rubio pide “revitalizar la alianza” con Europa, pero en los términos que decida Trump

El secretario de Estado, en consonancia con el discurso del canciller Friedrich Merz el viernes, quiere refundar la Alianza. Pero no será una relación de iguales. Tras aludir a la intervención en Venezuela y rechazar las críticas por vulnerar la legalidad internacional, avisa: “Esta es la vía en la que el presidente Trump y Estados Unidos se han embarcado. Es la vía a la que pedimos que los europeos se unan”.

10 comentarios
Comentarios destacados:    
#2 tierramar
No quieren una alianza quieren una colonia servil y sometida a sus intereses: INVADIDA por su ejercito en 300 bases militares. Europa es un continente que ha sido invadido por EEUU, sin que Europa se de cuenta, mientras la propaganda nos hacia creer que Rusia nos quería invadir.
5 K 82
#1 candonga1 *
Le ha faltado decir:

"Quiero una Europa a cuatro patas y cargadita de vaselina."

Mundo Libre.

xD
2 K 37
tul #5 tul
#1 eso es lo que habia hasta ahora, en adelante lo que toca es una europa nazi que envie a sus hijos a morir en las trincheras que decida washington
1 K 33
cax #7 cax
En los términos en los que diga una rata criminal pederasta, corrupta y fascista que tiene a toda la extrema derecha europea dispuesta a conspirar y cooperar para destruir la democracia en la Unión Europea y en todos los países que la conforman incluido, claro está, el Reino de España.
1 K 31
#3 Nasser
Con los dirigentes lameculos "cum laude" que tenemos en Europa no me extraña que los Trumpeteros estén tan subiditos.
1 K 27
calde #9 calde
Fuck off!
0 K 11
Dene #8 Dene
pero al menos que sea como hasta ahora, con discreción y cariño, no a lo bruto
0 K 10
#10 bibubibu
Espero que los chinos sigan poniéndose las pilas para que podamos aliarnos con ellos como futuro imperio. Porque de los usanos que nos tienen arrodillados y por lo que dice la noticia, va a ser mucho peor a partir de ahora, no vamos a ningún lado.
0 K 7
Don_Pixote #4 Don_Pixote
A Trump le quedan dos añitos como mucho y el nuevo orden mundial se le puede meter por el culo
0 K 7
tul #6 tul
#4 que trump deje la casa blanca no va a cambiar nada, esto no es cosa unicamente de trump, esta es la politica que va seguir gringolandia de ahora en adelante con trump o sin trump
1 K 33

