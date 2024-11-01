Rubio se desdice y niega cualquier peso de Israel en las razones de EEUU para lanzar su ofensiva contra Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha negado este martes haber afirmado en la víspera que Washington emprendió su ofensiva contra Irán por las pretensiones de Israel de atacar territorio iraní, horas después de que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, haya rechazado esa premisa, alegando que, al contrario, puede que él mismo hubiera "forzado la mano" de Israel.
"El hombre blanco habla con lengua partida" (o lengua bífida).
Esta expresión se utilizaba para indicar que los colonos o el gobierno estadounidense no eran dignos de confianza, ya que decían una cosa y hacían otra, rompiendo tratos solemnes de paz."
Vamos, que no ha cambiado nada.