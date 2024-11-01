edición general
Rubio se desdice y niega cualquier peso de Israel en las razones de EEUU para lanzar su ofensiva contra Irán

Rubio se desdice y niega cualquier peso de Israel en las razones de EEUU para lanzar su ofensiva contra Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha negado este martes haber afirmado en la víspera que Washington emprendió su ofensiva contra Irán por las pretensiones de Israel de atacar territorio iraní, horas después de que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, haya rechazado esa premisa, alegando que, al contrario, puede que él mismo hubiera "forzado la mano" de Israel.

comentarios
Tkachenko
Son un auténtico esperpento. El Imperio se va a la mierda xD
x.com/OunkaOnX/status/2029005011519517171?s=20
neiviMuubs
Claro Marco, te creemos :roll:
sotillo
#1 Cobardes
oceanon3d
Nadie al volante ... Con curvas y a lo loco; y aquí el que no gobierna porque no quiere (y el muppet verde) pretende subirnos a todos los españoles a ese vehículo.
Supercinexin
#7 Gracias a Dios no nos han pillado los últimos 6 años con la derecha española en el poder. Sólo hay que ver lo bien que les va a argentinos, americanos, italianos, etcétera. España estaría mil veces peor y con el Gobierno llamando "vagos" a todos los españoles, que es exactamente lo que hacen los demás líderes mundiales de su ideología.
MPPC
"La frase más conocida, popularizada por la literatura y las películas del oeste para describir las mentiras y promesas rotas de los estadounidenses (blancos/yanquis) hacia los nativos americanos era:
"El hombre blanco habla con lengua partida" (o lengua bífida).
Esta expresión se utilizaba para indicar que los colonos o el gobierno estadounidense no eran dignos de confianza, ya que decían una cosa y hacían otra, rompiendo tratos solemnes de paz."

Vamos, que no ha cambiado nada.
pitercio
Cada minuto que dura esta masacre es un paso más hacia el abismo que dan estos subseres. Espero que los que les sucedan no sean peores. Lo cual sería difícil.
concentrado
Demasiado tarde moreno, digo Rubio.
malditopendejo
Aun se puede ver la marca de la colleja que le ha dado Bibi.
soberao
Pandilla de mamahostias que lo arreglan todo rezando fuerte...
