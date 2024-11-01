RTVE prepara 'La casa de la música', su nuevo programa musical para 2026

La corporación ha anunciado las claves de este nuevo proyecto durante su intervención en el BIME.'La casa de la música' es un concepto, una idea, un corazón desde el que se van a vertebrar muchas iniciativas de RTVE. Vivimos un momento histórico (...) Contará con actuaciones de todos los estilos musicales para dar la oportunidad a nuevos valores y reconocer trayectorias consagradas y escuchadas por todos", afirmaba Sergio Calderón.