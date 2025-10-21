edición general
Rovi se dispara en Bolsa tras cerrar una alianza con Roche en la fabricación de medicamentos

La nueva molécula se producirá en España. La empresa suiza dice que tendrá un impacto de 2.000 millones en la balanza comercial española

Cehona #1 Cehona
Y sin salir de España y tener que ir a Texas como la frutera.
#2 To_lo_loco
¡Un supositorio para el corazón!
TripleXXX #3 TripleXXX
#2 Mientras sigan haciendo los de glicerina me doy por contento.
#5 Suleiman
Como lo vea Trump.....
meroespectador #4 meroespectador
Curiosa la foto, parece que "el perro" hace cosas.
