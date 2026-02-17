edición general
El rotundo informe sobre la propiedad del jardín monumental de los Reyes Caudillos en Oviedo, inmatriculado por la Iglesia: "Es municipal"

El rotundo informe sobre la propiedad del jardín monumental de los Reyes Caudillos en Oviedo, inmatriculado por la Iglesia: "Es municipal"

...el Ayuntamiento ha recopilado un arsenal de pruebas que abarcan más de un siglo de historia. Entre los documentos figuran registros de 1870 sobre reformas en la Plaza de la Catedral y, de forma señalada, expedientes de expropiación de las casas números 9, 10 y 11 realizados entre 1935 y 1942 para ejecutar las obras del recinto. También se han incorporado referencias de la cronista Carmen Ruiz-Tilve y actas del Legado de Luis Muñiz Miranda sobre las expropiaciones para la calle Reyes Católicos...

Comentarios destacados:    
javierchiclana #1 javierchiclana
¿Cuándo tendremos un gobierno capaz de recuperar todo lo que nos ha expoliado la secta católica? :ffu:
5
Macnulti_reencarnado #12 Macnulti_reencarnado
#1 cuando tengamos un gobierno progresista laico republicano de coalición de izquierdas.
1
pepel #3 pepel
A ver, ese inquiarzobismo, si abandona el recinto.
1
javierchiclana #8 javierchiclana *
#6 Tendrá que decidirlo un juzgado... pero es que la Iglesia no ha tenido que demostrar nada para ponerlo a su nombre... ni comunicarlo al consistorio ni publicarlo en ningún boletín... zarandajas. Han ido al registro de la propiedad con 30 euros y la ley que le daba ese privilegio a los obispados. El Ayto. al enterarse al cabo de los años, ante la apropiación, es el que ha tenido que demostrar que lo han robado... y aún así van a seguir controlándolo.
0
#9 dclunedo
#8 Pues eso, lo que "vale" es un juzgado, no un informe de una de las partes.....
0
javierchiclana #10 javierchiclana *
#9 Pues esa será otra noticia... ésta es del paquete de pruebas que ha presentado el Ayto. ante ninguna del obispado que es el actual propietario por inmatriculación.
0
makinavaja #7 makinavaja
Este país necesita otra desamortización como la de Mendizábal, pero ya...
0
Fartón_Valenciano #5 Fartón_Valenciano *
Y deberán devolver ese jardín como dios manda...  media
0
#13 amusgada
la noticia es totalmente irrelevante, es el puto jardín de los reyes caudillos pegado a la catedral. Da igual de quien sea, hace unos años ya que lo dejan abierto para... turistas. Hasta entonces siempre con la reja, sólo abrían pa bodorrios. Aunque ¿quien quiere ver estatuas feas de reyes caudillos? pues eso
0
#2 dclunedo
No digo nada, pero en una disputa entre Ayuntamiento e Iglesia el Ayuntamiento emite un informe a su favor... ¿Sorpresa?.
2
javierchiclana #4 javierchiclana *
#2 El obispo sólo tuvo que autocertificar que era suyo para ponerlo a nombre de la iglesia católica... como si fuese un notario. Un privilegio que les concedió Aznar y eliminó Rajoy cuando ya estaba todo inmatriculado.
3
#6 dclunedo
#4 Si no discuto nada. Solo digo que a lo mejor la opinión de algún "órgano" imparcial tendría un poquito más de sentido. No se, tonterías mías.... xD
0

