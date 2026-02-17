El rotundo informe sobre la propiedad del jardín monumental de los Reyes Caudillos en Oviedo, inmatriculado por la Iglesia: "Es municipal"

...el Ayuntamiento ha recopilado un arsenal de pruebas que abarcan más de un siglo de historia. Entre los documentos figuran registros de 1870 sobre reformas en la Plaza de la Catedral y, de forma señalada, expedientes de expropiación de las casas números 9, 10 y 11 realizados entre 1935 y 1942 para ejecutar las obras del recinto. También se han incorporado referencias de la cronista Carmen Ruiz-Tilve y actas del Legado de Luis Muñiz Miranda sobre las expropiaciones para la calle Reyes Católicos...