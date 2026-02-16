Rosalía, de nuevo fumo y lo presumo

El tabaco, Rosalía, no es libertad. Es un producto de corporaciones con un pasado esclavista y un presente que demuestra que no se han alejado de esas raíces, que no sólo esclaviza al individuo a través de la adicción, sino que impone al conjunto de la sociedad una factura sanitaria, económica y de libertades intolerable. El objetivo prioritario de la industria tabaquera son los niños y adolescentes: personas sin capacidad legal ni madurez neurológica para consentir. Sin nuevos adictos jóvenes, la industria desaparece.