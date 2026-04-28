Rosa Peral, trasladada de prisión por planear la agresión a una funcionaria de la cárcel Tarragona

La reclusa, condenada a 25 años de cárcel por el crimen de la Guardia Urbana, experimenta el quinto traslado de centro por mal comportamiento. Fue trasladada a las diez de la mañana de ayer de forma expeditiva de la prisión de Mas d’Enric, en Tarragona, a la prisión de Brians 1. El cambio de centro obedece a motivos disciplinarios. Este es el último conflicto de una larga lista de incidentes en los que se ha visto envuelta la reclusa. Es el quinto traslado desde que ingresó en la cárcel el 16 de mayo de 2017.